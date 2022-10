Un premier week-end d'octobre sous la pluie et le vent

(Belga) L'automne avec son lot de pluie et de vent est bien là. Et le premier week-end d'octobre n'échappera pas aux aléas météorologiques propres à cette saison, avec des averses et des rafales pouvant atteindre 60 km/h qui sont attendues, selon les prévisions à la mi-journée de l'Institut royal météorologique (IRM).

Le temps sera changeant samedi après-midi avec un risque d'averses, principalement près des Pays-Bas et au sud du sillon Sambre et Meuse. Un coup de tonnerre pourra accompagner les précipitations. Les maxima se situeront entre 12°C en Hautes Fagnes et par endroits 18°C en plaine. Le vent sera modéré à localement assez fort dans l'intérieur, assez fort voire même parfois fort à la mer, de secteur ouest avec des rafales de 45 à 60 km/h ou un peu plus sous une averse. Ce soir et cette nuit, quelques averses résiduelles pourront encore traîner, puis quelques pluies pourront aussi gagner la Belgique depuis la France. Dimanche, une zone de pluie arrosera de nouveau la Belgique. Les précipitations les plus marquées sont attendues dans le sud du pays avec un éventuel risque orageux près de la France. En cours d'après-midi, des éclaircies gagneront l'ouest et le nord. Le vent sera faible à modéré d'abord de secteur ouest à sud-ouest, virant ensuite au nord-ouest sur le nord et devenant variable sur le sud. Les maxima seront compris entre 12°C en Ardenne et 17°C en Campine. Le SPF Intérieur avait décidé vendredi soir d'activer temporairement le 1722, après l'émission par l'IRM d'un avertissement de mauvais temps. L'IRM a émis samedi matin une alerte jaune aux pluies en Wallonie en vigueur jusqu'à dimanche 21h00. "Les cumuls de précipitations pourront par endroits dépasser les 25 l/m2 en 24h au sud du sillon Sambre et Meuse", a-t-il prévenu. (Belga)