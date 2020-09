Un premier week-end de septembre sans grande folie, frisquet et pluvieux

(Belga) Beaucoup de nuages et quelques gouttes ou faibles bruines possibles, tel est le programme peu réjouissant du début d'après-midi vendredi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Mais que les Belges se rassurent, le temps devrait devenir plus sec au cours de l'après-midi et des éclaircies prendront place à partir de l'ouest, avant de s'étendre au sud. Il fera un peu plus chaud, avec 19 à 25 degrés prévus, sous un vent généralement modéré.

La soirée devrait se dérouler au sec, sous de larges éclaircies alternant avec des passages nuageux. Mais la météo belge se rappellera au bon souvenir du Plat pays, avec une nouvelle perturbation qui tombera en cours de nuit, tout d'abord à la mer. Elle traversera ensuite lentement mais sûrement la Belgique vers l'est. Les minima oscilleront entre 10 et 15 degrés, sous un vent faible mais modéré au littoral. La zone de pluie enveloppera le centre et l'est du pays samedi matin tandis que l'ouest profitera d'un temps plus sec accompagné d'éclaircies. La perturbation s'évacuera vers l'Allemagne dans l'après-midi. Il fera toujours assez nuageux et des averses localisées pourront encore tomber. Le mercure baissera, avec 14 à 19 degrés prévus, sous un vent modéré. Nuages et éclaircies se partageront le ciel dimanche et des averses mouilleront le nord-est du pays l'après-midi. Le thermomètre n'affichera que 14 à 18 degrés. Nuages, nuages et encore nuages seront au programme en début de semaine prochaine, sous un mercure variant de 14 à 24 degrés. (Belga)