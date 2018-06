Un premier week-end de vacances chaud et ensoleillé

(Belga) Que ce soit pour faire les soldes ou prendre la route des vacances, le week-end sera très chaud et quasiment sans nuage. Des conditions qui se maintiendront en début de semaine.

Samedi, les maxima seront compris entre 24 ou 25 degrés à la Côte ainsi qu'en Hautes-Fagnes et 31 degrés en Campine. Le vent sera faible à modéré de secteur est - nord-est à est. Dans la nuit de samedi à dimanche, le ciel sera peu nuageux. Les minima seront compris entre 13 et 16 degrés en Ardenne, entre 17 et 19 degrés en plaine. Le vent sera modéré d'est à nord-est puis généralement de secteur est. Dimanche, la journée sera estivale et ensoleillée avec tout au plus quelques voiles d'altitude sur l'ouest. Les maxima oscilleront entre 25 degrés au littoral, 22 ou 23 degrés en Hautes-Fagnes, et 28 degrés dans le centre. Le vent sera modéré de secteur est. Lundi et mardi, nous conserverons un temps sec et ensoleillé avec toutefois davantage de nuages mardi. La chaleur restera d'actualité avec des maxima dans le centre proches de 27 ou 28 degrés. (Belga)