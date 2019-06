Un printemps climatologique très normal, selon l'IRM, même si mai a été assez froid

(Belga) Le printemps climatologique a été qualifié de normal par l'Institut royal météorologique (IRM) samedi, dans son bilan de la saison. Le mois de mai fut toutefois assez froid et moins ensoleillé mais sec, relève-t-il.

Si mars et avril furent plus chauds que la moyenne, avec même un premier jour d'été (température d'au moins 25 degrés) dès le 22 avril, le mois de mai fut assez froid. La température moyenne du printemps, de 10,5 degrés, est dès lors fort proche de la valeur normale de 10,1 degrés. Celle du mois de mai a été de 12 degrés (normale de 13,6). Seuls deux jours de gel ont été enregistrés à Uccle lors de cette saison, alors qu'il y en a d'ordinaire 6,5. Il y a également eu 11 jours de printemps, où le mercure atteint au moins 20 degrés, contre 14 en temps normal, et un jour d'été (pour une normale de 3,1). La température la plus élevée fut mesurée le 22 avril dernier à Begijnendijk, avec 27,4 degrés, et la plus basse le 19 mars à Elsenborn (-6,5 degrés). S'il y a eu un peu plus de précipitations que la moyenne en mars, avril et mai ont été bien moins arrosés. A Uccle, l'IRM a relevé un total de précipitations un peu inférieur à la normale durant ce printemps : 176,5 mm, par rapport à une moyenne de 187,8 mm. Au total, l'Institut comptabilise 30 jours d'orages au cours du printemps, pour une normale de 26,8. Le mois de mars fut très orageux (11 jours alors qu'il y en a normalement 4,5), égalant le record absolu de 1995. Il n'a pas neigé à Uccle durant le printemps, alors qu'il a neigé dans le reste du pays lors de chaque mois de la saison (15 jours au total). Fait remarquable, selon l'IRM, la majorité de la neige est tombée début mai. Globalement, le printemps fut un peu plus ensoleillé que la normale, sans pour autant s'en écarter beaucoup. L'ensoleillement excédentaire du mois d'avril a compensé le manque de luminosité des mois de mars et de mai. Au total, le soleil a brillé pendant 489h42min à Uccle (normale: 463h58min). (Belga)