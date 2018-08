Un puissant typhon se dirige vers l'est du Japon

(Belga) Un puissant typhon se dirigeait mercredi vers l'est du Japon, charriant de très fortes pluies et vents violents qui risquent de grandement perturber les transports de la région de Tokyo, selon les autorités.

Shanshan, le 13e cyclone de la saison en Asie, se situait mercredi matin à quelque 500 kilomètres au sud de Tokyo, avec des rafales à 180 km/heure. Il devrait longer une partie de la côte à l'est de la capitale avant d'accoster dans les premières heures jeudi vers la ville de Mito, une centaine de kilomètres au nord-est de Tokyo, selon les prévisions de l'agence nationale de météorologie. Son passage risque de causer des retards ou suppressions de trains aux heures de pointes mercredi soir et jeudi matin. Les compagnies aériennes ont quant à elles d'ores et déjà décidé d'annuler des vols tant intérieurs qu'internationaux. ANA Holdings a par exemple pour l'heure rayé de ses plans 36 liaisons au Japon ainsi que quelques trajets vers l'étranger. Le Japon subit tous les ans le passage de typhons parfois meurtriers, mais cette année, le passage de ces perturbations s'inscrit dans un contexte exceptionnel. Il a y tout juste un mois, des pluies record dans le sud-ouest ont provoqué des inondations et coulées de boue monstrueuses qui ont tué quelque 220 personnes. Ensuite, des dizaines d'habitants de l'ensemble de l'archipel sont décédés en raison de chaleurs torrides et d'un degré d'humidité supérieur à 80%, une combinaison qui peut être mortelle.