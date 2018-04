Un quartier de Braine-l’Alleud envahi par la boue: "C’était comme un raz-de-marée" (vidéo)

Ce samedi, en début de soirée, des averses sont remontées du nord de la France et se sont abattues sur nous, surtout dans l'ouest du Hainaut et dans le Brabant wallon. Vous avez été nombreux à appuyer sur notre bouton orange Alertez-nous pour nous décrire votre situation.

A Braine-l’Alleud, les grosses averses ont provoqué des coulées de boue impressionnantes qui ont surpris les habitants du Clos Bourdon hier soir. "La coulée de boue est descendue du champ et elle s’est amoncelée sur le dessus de la route. C’était comme un raz-de-marée qui a atterri dans le clos", a raconté Serge au micro de Benjamin Samyn. "2-3 égouts n’ont pas pu résister. On a essayé de nettoyer un maximum au Karcher avant que cela sèche, car sinon sur les carrelages, cela va être terrible. On espère qu’on va trouver une solution pour que ça ne se reproduise plus. Ce n’est pas la première fois."



De son côté, Kevin a expliqué que pour les habitants du quartier envahi par la boue, "c'était un peu la galère". "C’est arrivé en 30 minutes, le temps de quelques grêles. En sortant, il y avait 15 centimètres de boue. Certains voisins en ont plein leur cave. On a essayé de tout nettoyer rapidement pour ne pas y passer trois heures demain. C’est un peu de boulot qu’on n’attendait pas", confie-t-il.



Un temps doux et nuageux pour terminer les vacances de Pâques

Seul l'est du pays sera encore mouillé dimanche matin, il fera généralement sec ailleurs, avec de larges éclaircies mais aussi quelques brumes, indique l'Institut royal météorologique (IRM). Les pluies dans l'est s'évacueront assez vite vers l'Allemagne et la région pourra bénéficier de belles éclaircies.



L'après-midi s'annonce plus nuageuse mais le temps restera sec, mis à part l'une ou l'autre petite ondée isolée. Le thermomètre affichera 14° sur les hauts plateaux de l'Ardenne, 16° à la mer et 17 à 19° dans les autres régions, sous un vent généralement modéré de secteur sud à sud-ouest. Une perturbation peu active traversera la Belgique pendant la nuit, d'ouest en est, avec parfois un peu de pluie sur l'ouest et le centre du pays. L'est devrait rester cette fois au sec. Les minima seront compris entre 5° en Ardenne et 10° en Flandre. Un vent faible soufflera de direction sud, virant au sud-ouest.

Lundi, des éclaircies passagères seront suivies d'un ciel nuageux, avec le risque d'une petite averse isolée. Le temps restera doux, avec un mercure oscillant entre 14 et 17°.

De mardi à jeudi, la chaleur fera son entrée en Belgique, avec des valeurs proches de 24° attendues jeudi.