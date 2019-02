Un redoux attendu dès mardi

(Belga) Un redoux est annoncé dès mardi avec des maxima allant jusque 7 degrés, selon le bulletin à la mi-journée de l'Institut royal météorologique (IRM). L'alerte jaune aux conditions glissantes, de mise depuis ce lundi 11h00 et qui devait prendre fin mardi à 10h00, ne restera finalement en vigueur que jusque 01h00 dans la nuit de lundi à mardi.

Lundi après-midi, le temps sera très nuageux à couvert avec de la pluie ou de la neige fondante à partir de l'ouest. En fin de journée, un peu de neige est attendue dans l'est du pays. Les maxima oscilleront entre 0 et 4 degrés. Ce soir et cette nuit, le ciel sera très nuageux à couvert. Au sud du sillon Sambre et Meuse, un peu de neige est annoncée. Ailleurs et surtout dans la partie nord du pays, ce sera parfois de légères pluies ou bruines en première partie de nuit. Les minima iront de -1 degré en Hautes Fagnes à +3 degrés à la Côte. Mardi, le temps sera calme mais il fera gris. Les nuages bas sur les hauteurs de l'Ardenne pourront localement y limiter la visibilité. En cours de journée, des champs de nuages alterneront avec des éclaircies sous un temps généralement sec. En fin d'après-midi, la nébulosité augmentera à nouveau depuis l'ouest. Il fera plus doux avec des maxima compris entre 2 et 7 degrés sous un vent faible à modéré de sud à sud-ouest. Le redoux se poursuivra le restant de la semaine mais le temps sera variable avec parfois des périodes de précipitations. Les maxima seront compris entre 9 ou 10 degrés dans le centre. (Belga)