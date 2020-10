Un samedi après-midi entre nuages et timides éclaircies

(Belga) Ce samedi après-midi hésitera entre nuages et éclaircies, bien que le ciel restera plutôt dominé par les champs nuageux, indique l'Institut royale météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée.

La grisaille pourrait s'accompagner d'une faible averse isolée, principalement au littoral. Le vent sera faible et les maxima se situeront entre 6°C en Hautes Fagnes et 12°C sur l'extrême ouest du pays. En soirée et durant la nuit, des champs nuageux parfois porteurs de faibles pluies ou bruines se partageront le ciel avec quelques éclaircies. Des bancs de brouillard pourront se former localement. Les minima seront compris entre 2°C ou 3°C en Hautes Fagnes et 10°C au littoral. Dimanche sera à l'image de samedi: les champs nuageux seront nombreux, entrecoupés de quelques timides éclaircies mais parfois aussi porteurs d'un peu de pluie ou d'une averse. Les maxima varieront de 8°C sur les hauteurs de l'Ardenne à 14°C dans le centre. Le vent sera faible, voire modéré par endroits. (Belga)