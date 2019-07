Un samedi chaud et un dimanche plus frais

(Belga) Quelques nuages traverseront le pays ce week-end avec un risque de pluie samedi soir et dans la nuit de samedi à dimanche, selon les prévisions de l'Institut Royal météorologique (IRM). Les fans du Tour de France et les festivaliers des Ardentes doivent s'attendre à un samedi chaud et à un dimanche plus frais.

Vendredi après-midi, le temps sera sec avec du soleil. Les maxima se situeront entre 21 degrés à la mer et 27 degrés en Campine ainsi qu'en Lorraine belge. Vendredi soir et dans la nuit de vendredi à samedi, le temps restera calme et sec. Des nuages moyens et élevés transiteront sur le pays. Les températures descendront vers des valeurs de 8 degrés en Hautes-Fagnes à 13 ou 14 degrés en plaine. Samedi, le soleil sera à nouveau présent mais les nuages devraient être un peu plus nombreux. Dans le sud du pays, il s'agira plutôt de nuages cumuliformes et une averse ne sera d'ailleurs pas exclue. Dans le nord, on prévoit essentiellement des champs de nuages d'altitude qui deviendront plus denses l'après-midi. Les maxima seront compris entre 20 degrés à la côte et 27 degrés en Lorraine belge. Samedi soir et durant la nuit de samedi à dimanche, le ciel deviendra très nuageux depuis le nord avec l'arrivée de quelques pluies ou averses. Les minima varieront de 9 à 15 degrés. Dimanche, la journée sera d'abord nuageuse avec encore éventuellement quelques gouttes de pluie dans l'extrême sud du pays. Ailleurs, le temps sera sec. L'après-midi, les éclaircies s'élargiront et le temps deviendra finalement ensoleillé. Il fera plus frais avec des maxima de 17 à 21 degrés, sous un vent modéré de secteur nord. (Belga)