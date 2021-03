Un samedi lumineux mais frais

(Belga) C'est un samedi après-midi baigné de soleil qui nous tend les bras, avec des températures comprises entre 3 degrés sur les hauteurs ardennaises et 7 degrés en plaine, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Dans la soirée et la nuit, le ciel restera dégagé sur la plupart des régions mais des champs de nuages bas, de la brume ou des bancs de brouillard (givrant) pourraient se former dans le nord du pays ainsi que sur la région côtière. Le gel sera à nouveau généralisé avec des minima de -5 ou -6°C en Ardenne (voire -10° dans les vallées) à -1°C à la Côte. Le vent deviendra généralement faible et s'orientera au secteur est à nord-est. Dimanche à l'aube, villes et paysages scintilleront sous le givre. Du brouillard pourra se former localement en Flandre. En journée, le temps sera sec avec assez bien de nuages dans le nord. Dans la partie centrale, le ciel sera d'abord dégagé avant l'apparition de champs nuageux. Dans le sud du pays, le soleil restera bien présent. Le thermomètre affichera de 2 à 7°C sous un vent faible à modéré de nord à nord-est. Les valeurs maximales devraient un peu remonter en début de semaine prochaine. Mais le ciel sera nuageux et les averses feront leur retour.