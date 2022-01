Un samedi pluvieux avant un temps relativement plus sec dimanche

(Belga) Des pluies et averses parfois intenses sont prévues samedi après­-midi et en soirée ainsi qu'une grande partie de la nuit, annonce l'IRM dans son bulletin météo publié en milieu de journée. Les provinces de Luxembourg et de Namur seront les plus touchées. Quelques précipitations hivernales sont annoncées sur le relief.

Samedi après-midi, le temps sera très nuageux avec de la pluie qui gagnera en intensité au fil des heures. Sur le relief, il s'agira de neige ou de neige fondante. Les maxima seront compris entre 0 ou 1 degré en Hautes Fagnes, 6 ou 7 degrés dans le centre et 9 degrés sur l'extrême ouest. Le vent sera modéré à assez fort avec des rafales qui dépasseront par endroits les 60 km/h. En soirée et encore une bonne partie de la nuit, des pluies et des averses intenses sont au programme. Au littoral, un coup de tonnerre n'est pas exclu. De la neige (généralement fondante) est encore prévue sur le relief. En cours de nuit, le temps deviendra plus sec sur l'ouest avec quelques éclaircies. Les minima varieront entre 0 et 6 degrés. Dimanche, le temps deviendra relativement plus sec et plus calme, entre éclaircies et champs nuageux dans la partie ouest du pays, et encore très nuageux dans l'est. Quelques averses sont encore possibles localement, pouvant adopter un caractère hivernal sur le relief. Les maxima se situeront entre 0 degré en Hautes Fagnes, 5 ou 6 degrés sur le centre et 7 degrés en bord de mer. Peu de changement pour lundi, avec un ciel qui devrait rester très nuageux dans la plupart des régions avec des nuages bas tenaces. (Belga)