Un samedi sec et ensoleillé

Samedi après-midi, le temps sera calme, sec et ensoleillé avec quelques voiles d'altitudes, et parfois des nuages moyens dans la région côtière, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Les maxima seront compris entre 8 ou 9 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 10 ou 11 degrés ailleurs.

Samedi soir et la nuit suivante, le ciel restera peu nuageux à serein avec parfois des nuages élevés, devenant un peu plus nombreux dans la région côtière. L'IRM prévoit la formation de brume avec localement possibilité de bancs de brouillard. La nuit sera à nouveau fraîche avec des minima de -1 à +3 degrés. Dimanche matin, les quelques bancs de brouillard localisés et les éventuels champs de nuages bas en Ardenne, se dissiperont rapidement pour faire place à une nouvelle journée ensoleillée. Quelques nuages d'altitude dériveront encore dans notre ciel, surtout dans la région côtière. Les températures gagneront quelques degrés, avec des maxima de 10 à 14 degrés. Durant la nuit de dimanche à lundi, le ciel sera peu à partiellement nuageux avec des minima de 2 à 8 degrés. Lundi sera une belle journée calme d'arrière saison avec beaucoup de soleil et parfois des voiles d'altitude. Le temps restera sec et les maxima seront proches de 16 degrés dans le centre du pays.