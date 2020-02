Un seul centre de ski encore ouvert en Belgique ce samedi

Quatre pistes de ski de fond et une piste de luge sont encore ouvertes aux amateurs de flocons samedi matin dans les cantons de l'est, indique l'agence du tourisme à l'est de la Belgique sur son site. Les fans de glisse devront se rendre jusqu'au centre de ski de Herzebösch (dans l'Eifel) pour profiter des joies hivernales.



Selon le bulletin d'enneigement de l'agence touristique publié sur son site web, seul le centre de ski d'Herzebösch, situé à une altitude de 635 m, est disponible samedi matin, avec quatre pistes de ski de fond (parcours de 2 à 14 km), qui comptent 15 cm d'enneigement. Une piste de luge est également accessible.