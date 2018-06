Un soleil généreux et un temps estival ce mercredi

(Belga) Le temps sera estival et ensoleillé ce mercredi, avec des maxima atteignant 23 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 28 degrés en Campine. A la Côte, le thermomètre ne dépassera pas 20 degrés, selon les prévisions de l'IRM. Sur l'est du pays, quelques nuages traverseront le ciel. Le vent, modéré, soufflera de secteur nord-est.

La nuit de mercredi à jeudi sera calme avec un ciel étoilé ou peu nuageux. Après une soirée agréable, les températures redescendront entre 11 et 16 degrés. Le vent d'est à nord-est faiblira dans l'intérieur du pays, tandis qu'il restera modéré et de nord-est au littoral. Le temps restera inchangé jeudi. La journée sera marquée par un soleil généreux et des températures pouvant grimper jusqu'à 28 degrés.