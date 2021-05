Un soleil généreux jusqu'à mercredi

(Belga) Le temps sera ensoleillé et assez chaud ce lundi après-midi. Quelques cumulus de beau temps se développeront temporairement dans l'intérieur du pays, sous un vent modéré qui soufflera de secteur est. Le long du littoral, une brise modérée de nord­-est rafraîchira l'atmosphère, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée. Les températures varieront entre 19 degrés en bord de mer et sur les hauts plateaux de l'Ardenne, et 23 ou 24 degrés dans la plupart des autres régions.

Pendant la nuit, le temps sera calme avec un ciel étoilé. Les températures redescendront entre 5 et 10 degrés en Campine et au sud du sillon Sambre, et entre 10 et 12 degrés dans les autres régions. Le vent, faible, soufflera de secteur est à sud­-est. Le soleil sera encore généreux mardi, avec un vent d'abord faible d'est à sud­-est qui deviendra modéré dans l'après­ midi. Le thermomètre affichera 20 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 24 à 25 degrés dans la plupart des autres régions. Mercredi, soleil et chaleur seront encore au rendez-vous, mais les premières ondées orageuses devraient atteindre le sud du pays en fin d'après­ midi. (Belga)