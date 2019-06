Un soleil omniprésent ce week-end, avant de s'éclipser la semaine prochaine

(Belga) Le temps sera encore largement chaud, sec et ensoleillé ce week-end. Les températures seront comprises entre 22 et 29° cet après-midi, avant une nuit plus fraiche, le mercure avoisinnera les 15° nocturnes. Samedi, le thermomètre s'emballera de nouveau avec des valeurs pouvant atteindre les 34°, selon les prévisions à la mi-journée de l'IRM.

La journée de dimanche débutera sous le soleil. Ensuite, des champs nuageux, surtout élevés, dériveront sur le pays. Le temps restera cependant sec et les maxima approcheront les 27° au centre du pays. Ceux qui chercheront la fraîcheur pourront rejoindre le littoral, on l'on attend des températures juste supérieures aux 20°. Les champs nuageux se feront plus nombreux en début de semaine prochaine, et la pluie pourrait même pointer le bout de sa goutte au sud du sillon Sambre et Meuse. Les maxima avoisineront les 23° dans le centre. Le scénario sera identique mardi, et c'est à la Côte qu'il fera le plus lumineux. Mercredi, soleil et temps sec sont au programme. (Belga)