Un soleil persistant jusque mardi au moins

(Belga) Dimanche, le temps restera calme et ensoleillé avec toujours quelques nuages d'altitude, ceux-ci étant plus nombreux au littoral, a indiqué l'Institut royal de météorologie (IRM). Les maxima iront de 10° à 14°, sous un vent faible à parfois modéré de secteur sud-est.

Dimanche soir et dans la nuit, le ciel sera peu à partiellement nuageux avec des champs de nuages élevés et moyens. En fin de nuit, de la brume, des bancs de brouillard ou éventuellement des nuages bas pourraient se former par endroits, et notamment dans le nord du pays. Les minima seront compris entre 0° et 8°. Lundi, le ciel sera partagé entre éclaircies et nuages d'altitude. Le temps restera généralement sec avec des températures très douces pour la saison, avec des maxima de 12° ou 13° sur les hauteurs de l'Ardenne et 15° ou 16° en plaine. Mardi, le temps sera ensoleillé avec toutefois la présence de nuages d'altitude. Il fera particulièrement doux avec des maxima oscillant entre 15° en Hautes-Fagnes à 19° en plaine. A partir de mercredi après-midi, la nébulosité fera son retour à partir de l'ouest et, avec elle, la possibilité de faibles pluies. (Belga)