Un temps assez maussade jusque mardi

(Belga) Vendredi après-midi, une zone de pluie atteindra la Côte et se dirigera lentement vers l'Ardenne. Le ciel sera alors très nuageux avec un risque de bruine, voire de pluie, annonce l'Institut royal de météorologie. Le temps deviendra ensuite sec sur l'ouest du pays, avec des éclaircies. Les maxima seront compris entre 7° en Ardenne et 12° ou 13° en Flandre. Le vent sera modéré de secteur ouest-sud-ouest et s'orientera au secteur ouest à nord-ouest sur l'ouest du territoire, avec des rafales autour de 50 km/h.

Vendredi soir et dans la nuit, des pluies affecteront d'abord encore le centre et l'est du pays, mais le temps deviendra ensuite sec à partir de l'ouest, avec des éclaircies. Sur les hauteurs de l'Ardenne, des nuages bas ou du brouillard sont prévus. Des averses de plus en plus intenses venant de la Mer du Nord atteindront l'ouest et le nord du territoire. Un orage sera également possible au littoral. Les minima se situeront autour de 0° ou 1° en Ardenne, de 5° dans le centre et de 7° ou 8° à la Côte. Samedi, le temps sera variable avec, sur la moitié ouest du pays, régulièrement des averses intenses venant de la Mer du Nord et pouvant être accompagnées d'un coup de tonnerre. Dans l'est du pays, la tendance aux averses sera un peu moins marquée et le temps y sera donc le plus souvent sec avec davantage d'éclaircies. Les maxima seront compris entre 5° en Haute Belgique et 10° à la Côte. Le vent sera toujours fort au littoral. De dimanche à mardi, le ciel sera partagé entre nuages, pluies et quelques rares éclaircies, principalement dimanche. Quelques flocons sont même attendus sur les hauteurs de l'Ardenne. A partir de mercredi, le temps devrait être plus calme, plus sec et plus doux avec des maxima de 10° à 15°. (Belga)