Un temps assez serein ces prochains jours

Le temps sera assez stable ces prochains jours avec du soleil et des maxima allant de 19 degrés ce mardi après-midi à 17 degrés par la suite, selon les prévisions de l'Institut météorologique (IRM).

Mardi après-midi, le temps restera sec avec pas mal de nuages élevés. Le vent sera faible à modéré de nord à nord-est. Les maxima oscilleront entre 14 degrés en Hautes Fagnes et localement 19 degrés en plaine. Dans la nuit de mardi à mercredi, le temps sera sec avec principalement des nuages de haute altitude. Les minima seront compris entre 1 et 8 degrés. Dans certaines vallées ardennaises à l'abri du vent, les valeurs pourront plonger légèrement sous la barre du 0 degré. Mercredi, le temps restera sec et peu nuageux. Les maxima se situeront entre 12 degrés en Hautes Fagnes et localement 18 degrés en plaine, sous un vent dans l'ensemble modéré d'est à nord-est. Des conditions similaires sont attendues jeudi.