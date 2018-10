Un temps automnal calme et ensoleillé jusqu'à lundi

(Belga) Ce vendredi après-midi, le temps sera sec avec quelques éclaircies et des champs nuageux. Le soleil sera probablement plus présent sur le nord-ouest du pays et en Haute Belgique. Les maxima oscilleront entre 15° et 19°.

Durant la nuit de vendredi à samedi, le temps sera calme avec un risque de formation de brouillard, surtout sur l'ouest et le nord-ouest du pays. Les minima varieront de 3° à 7°. Ce week-end, après dissipation de l'éventuelle grisaille matinale, un temps automnal calme et assez lumineux règnera. Les maxima oscilleront entre 12° et 16° samedi et de 15° à 17° dimanche. Lundi, une perturbation affaiblie traversera le pays. Les nuages seront prédominants et porteurs d'un peu de pluie. A l'arrière de cette perturbation, on retrouvera un temps sec avec davantage d'éclaircies. Les maxima seront compris entre 10° et 14°. Mardi, le ciel sera très nuageux mais le temps restera sec dans la plupart des régions. Les maxima avoisineront les 13°. Mercredi et jeudi, on prévoit beaucoup de nuages avec parfois un peu de pluie. Les maxima seront proches de 15° dans le centre du pays. Vendredi aussi, la nébulosité sera souvent abondante avec un risque de quelques pluies. Les maxima se situeront autour de 13°.