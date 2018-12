Un temps automnal jusqu'à lundi

(Belga) Jusqu'à lundi, le temps sera automnal avec de régulières précipitations et assez bien de vent, annonce samedi midi l'Institut royal météorologique. Il fera doux pour la saison, surtout dimanche et lundi avec des maxima jusqu'à 13° ou 14°. Mardi pourrait être une parenthèse, avec un temps un peu plus sec et quelques éclaircies, avant le retour de nouvelles zones de pluie pour le reste de la semaine.

Ce samedi après-midi, le temps sera couvert avec de la pluie. Le vent de secteur sud­-sud­-ouest sera modéré à assez fort avec des rafales jusque 60 à 70 km/h. Les maxima seront compris entre 5° en Hautes­-Fagnes et 10° ou 11° dans l'ouest du pays. Samedi soir et la nuit suivante, le temps deviendra temporairement plus sec. Le ciel restera très nuageux avec l'une ou l'autre averse locale. En deuxième partie de nuit, une nouvelle zone de pluie active s'étendra depuis l'ouest. Les minima seront compris entre 5° en Hautes­-Fagnes et 11° en Flandre. Dimanche, il fera d'abord très nuageux avec de la pluie. Le temps deviendra ensuite plus sec par l'ouest avec des éclaircies. Toutefois, quelques averses pourront encore se produire. Il fera particulièrement doux pour la saison, avec des maxima de 10° en Hautes­-Fagnes à 14° en plaine. Lundi, quelques éclaircies alterneront avec des champs nuageux, porteurs d'averses parfois intenses et accompagnées de coups de tonnerre. Il fera encore doux et venteux: les maxima se situeront entre 9° et 13°, sous un vent modéré à assez fort d'ouest­-sud­-ouest. Mardi, le temps sera plus calme, plus sec et progressivement aussi plus lumineux. Quelques précipitations localisées seront toutefois possibles, surtout dans le nord du pays. Il fera plus frais avec des maxima de 8° ou 9° dans le centre. La seconde partie de la semaine prochaine s'annonce à nouveau perturbée avec des zones de précipitations et seront parfois accompagnées de pas mal de vent. Les températures resteront douces pour la saison, avec encore autour de 12° mercredi. (Belga)