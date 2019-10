Un temps automnal mais des températures assez douces pour les prochains jours

(Belga) Pour dimanche après-midi, l'IRM prévoit une nébulosité abondante avec des pluies importantes sur la moitié sud-est du pays. Les pluies seront moins soutenues dans les autres régions et le temps devrait même rester sec la plupart du temps sur la frange nord-ouest du pays. Les maxima oscilleront de 11 à 15 degrés avec un vent faible à modéré.

Ce soir, des pluies arroseront encore sur le sud-est du pays mais le temps sera plus sec dans les autres régions. La nuit prochaine, une nouvelle zone de pluie remontera de la France. Ces averses pourront être abondantes et parfois accompagnées d'orage sur l'ouest du pays. Au menu météo de lundi, une nébulosité abondante toujours, avec encore quelques fortes averses le matin sur l'ouest du pays. De faibles pluies ou petites averses se produiront encore par endroits durant le restant de la journée. On attend des maxima de 11 à 15 degrés. Le vent de sud sera modéré à parfois assez fort sur l'est du pays, où les rafales pourront atteindre des valeurs proches ou légèrement supérieures à 60 km/h. Quelques petites pluies résiduelles seront encore possibles demain soir. Mardi, la grisaille se lèvera en cours d'avant midi, puis le temps sera calme et généralement sec avec un ciel partiellement à parfois très nuageux. Une petite averse isolée ne sera pas exclue sur le nord du pays. Les maxima varieront de 12 à 16 degrés. Enfin mercredi, une trouée claire devrait faire son apparition dans le ciel gris: après la dissipation de la grisaille matinale, le temps sera doux et assez beau. (Belga)