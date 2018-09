Un temps beau et chaud jusqu'à jeudi inclus

(Belga) Il fera beau, chaud et venteux ces prochains jours avec des maxima atteignant 27 degrés mardi et mercredi, selon les prévisions de l'IRM.

Mardi, le soleil dominera souvent le ciel. Sur l'ouest du pays, la nébulosité augmentera au fil des heures. Des nuages en provenance de France progresseront également vers le sud-est du pays où une averse isolée ne sera pas exclue en Lorraine. Il fera très doux pour la saison, avec des maxima entre 21 degrés à la mer et 27 degrés en Campine, avec des valeurs proches de 25 degrés dans le centre. Le vent de secteur sud-ouest sera modéré à parfois assez fort avec des pointes de 50 km/h. Le temps sera sec dans la nuit de mardi à mercredi. Les minima varieront entre 11 degrés en Ardenne et 16 degrés au littoral. Mercredi, il fera à nouveau très doux pour la saison. La couverture nuageuse sera provisoirement plus épaisse dans l'ouest du pays, mais le temps demeurera sec sur toutes les régions. Les maxima oscilleront entre 21 degrés à la Côte et 27 degrés en Lorraine, avec 25 degrés dans le centre. Le vent gagnera en intensité avec des rafales atteignant 50 km/h. Jeudi, nous bénéficierons d'une nouvelle journée sèche et chaude. Les maxima varieront entre 22 degrés en Haute-Belgique et 26 degrés en Campine, sous un vent modéré de sud à sud-ouest. Vendredi, une zone de pluie traversera la Belgique d'ouest en est. (Belga)