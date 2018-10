Un temps calme, doux et ensoleillé pour le week-end

(Belga) Pour ce samedi après-midi, l'IRM prévoit un temps calme et sec. Il fera assez ensoleillé. Les maxima varieront de 13° ou 14° en Haute Ardenne, 15° ou 16° dans la plupart des régions et jusqu'à 17° ou 18° dans l'extrême sud-est du pays. Le vent sera généralement faible et variable ou de secteur nord-nord-est, et à la mer d'ouest.

La nuit de samedi à dimanche sera froide et il y aura de larges éclaircies. Les minima descendront aux environs de -2° en Hautes Fagnes et +5° à la côte. En fin de nuit, des brumes et bancs de brouillards pourront à nouveaux se former, dans l'ouest avec même la possibilité de nuages bas. Dimanche, après la dissipation de la grisaille matinale, le temps sera calme, doux et généralement ensoleillé. Les températures atteindront les 14° ou 15° en Haute Ardenne et 16° ou 17° dans les autres régions. Lundi, la journée débutera avec de nombreux champs nuageux avec ici et là une goutte de pluie. Rapidement, le temps deviendra sec à partir de l'ouest avec aussi parfois quelques éclaircies, surtout au nord du sillon Sambre et Meuse. Les maxima seront voisins de 15° dans le centre. Mardi, le ciel sera souvent nuageux avec un peu de soleil aussi mais surtout dans l'ouest. Le temps restera sec avec des maxima autour de 14°. Mercredi et jeudi, le ciel sera souvent nuageux avec quelques averses, principalement sur l'est et le nord-est. Maxima autour de 15° dans le centre. Vendredi, une perturbation traversera le pays avec d'abord de la pluie ensuite des averses. Maxima autour de 12°. Samedi, le ciel sera généralement nuageux avec régulièrement des averses. Sur les hauteurs de l'Ardenne, les précipitations pourront adopter un caractère hivernal. Les maxima ne dépassant plus les 10° dans le centre, sous un vent désagréable de nord.