Prévisions météo: le VENT D'EST arrive, il va faire frrrrrroid

Il va faire beau ce mercredi avec des températures jusqu'à 13 degrés. Ces conditions se maintiendront jeudi, selon les prévisions de l'Institut Royal de Météorologie (IRM). Il fera encore plus chaud avec des maxima allant jusqu'à 15 degrés. Le temps sera similaire à mercredi.

Vendredi, les hautes pressions se renforceront sur la Russie et l'est de l'Europe, et des courants continentaux plus froids gagneront progressivement nos régions. Brumes, brouillards et nuages bas pourront être présents en début de journée. Ensuite, le soleil devrait reprendre le dessus. Le vent s'orientera à l'est en restant généralement faible. Les températures ne dépasseront plus 8 à 11 degrés.

Ce week-end, les hautes pressions se décaleront vers la Scandinavie et des courants continentaux secs et froids détermineront notre temps. Le ciel sera bien ensoleillé, mais un vent modéré d'est à nord-est accentuera l'impression de froid. Les températures n'atteindront plus 10 degrés et de petites gelées nocturnes feront leur apparition.

En début de semaine prochaine, le froid s'accentuera avec des températures diurnes ne dépassant plus 5 degrés et des gelées nocturnes dans de nombreuses régions. Un vent désagréable d'est à nord-est nous ramènera des bancs nuageux du centre et de l'est de l'Europe.