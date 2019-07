Un temps calme et ensoleillé qui continuera vendredi

(Belga) Durant l'après-midi de jeudi, un temps calme et ensoleillé est au programme, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Dans la moitié nord du pays, des voiles d'altitude apparaîtront progressivement.

Les températures seront les plus élevées en Lorraine belge, avec jusqu'à 25 degrés, tandis qu'on ne dépassera pas 24 degrés dans le centre et 19 degrés à la mer. En soirée et en début de nuit, les voiles d'altitude se généraliseront. Le temps restera généralement sec mais de la brume devrait apparaître dans le sud-ouest, ainsi que des nuages moyens ailleurs. Les minima se situeront entre localement 9 degrés en Ardenne et 13 ou 14 degrés dans l'ouest. Un vent faible de secteur nord, puis sans direction précise, soufflera. Dans la moitié nord du pays, il s'orientera au secteur ouest à sud-ouest en fin de nuit. A la mer, il deviendra progressivement modéré. Vendredi, le temps restera sec mais agrémenté dans un premier temps de quelques bancs de nuages entre les périodes ensoleillées. Les maxima iront de 19-20 degrés à la Côte à 25 degrés dans le centre et 27 degrés en Lorraine belge. (Belga)