(Belga) Mardi après-midi, le temps sera sec et ensoleillé malgré la présence de quelques voiles d'altitude, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Au sud de sillon Sambre et Meuse, des éclaircies alterneront avec des nuages. Les maxima varieront entre 14 degrés sur les hauteurs ardennaises et localement 20 degrés dans l'ouest, sous un vent faible à modéré.

En soirée, le ciel sera plutôt dégagé. Cette nuit, un peu de brume ou quelques bancs de brouillard pourront toutefois se former par endroits. Les minima varieront de 5 à 9 degrés dans la plupart des régions, mais dans certaines vallées ardennaises, il n'est pas exclu que le mercure plonge légèrement en dessous de 0 degré. Mercredi, nous profiterons à nouveau d'un temps calme et serein; le soleil sera de la partie, accompagné de quelques voiles d'altitude. Le thermomètre affichera jusqu'à 21 degrés dans l'ouest du pays. Aillleurs, les maxima s'échelonneront entre 16 et 20 degrés. Jeudi, le temps deviendra plus nuageux. (Belga)