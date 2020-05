Un temps chaud et ensoleillé jeudi avant l'arrivée de nuages vendredi

(Belga) Les températures vont monter ce jeudi, jusqu'à 28 degrés par endroits. Une averse orageuse n'est pas exclue sur l'ouest du pays, selon les prévisions de l'IRM à la mi-journée.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, une averse locale est encore possible, principalement sur l'ouest. Les minima resteront très élevés avec des valeurs comprises entre 12 degrés en Hautes-Fagnes et 18 degrés en plaine. Vendredi, une perturbation très affaiblie traversera le pays d'ouest en est en cours de journée. Elle sera responsable d'une nébulosité souvent abondante donnant quelques pluies par endroits, surtout l'après-midi. Les maxima oscilleront entre 21 degrés à la mer et 27 degrés en Campine. Au littoral, le vent sera modéré et plus tard assez fort de sud-ouest, avec des rafales pouvant aller jusqu'à 60 km/h. Le mercure dégringolera samedi avec des maxima compris entre 13 et 20 degrés, cette chute s'accompagnant de l'une ou l'autre averse. (Belga)