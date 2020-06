Un temps chaud qui va se gâter

(Belga) Le ciel sera d'abord assez ensoleillé dans la plupart des régions ce vendredi mais la nébulosité deviendra graduellement variable à abondante et dans le courant de l'après-midi, quelques averses orageuses pourront déjà se développer par endroits avec risque de grêle et de fortes rafales, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM).

Il fera chaud avec des maxima qui varieront entre 21°C en Ardenne et 28°C en Campine. Le vent sera d'abord modéré d'est, devenant faible à modéré de sud-est ou de direction variable. En soirée et durant la nuit, une perturbation sera accompagnée d'averses orageuses qui pourront être intenses et accompagnées de pluies torrentielles et de fortes rafales. Le temps ne deviendra sec que vers l'aube. La nuit sera assez douce avec des minima variant de 11 à 15°C. Samedi, la journée commencera sous le soleil, puis des nuages et éclaircies se partageront le ciel et, excepté l'une ou l'autre averse isolée en fin d'après-midi, le temps restera sec dans la plupart des régions. Les maxima varieront entre 20 et 27°C, avec un vent faible à modéré de sud à sud-est. (Belga)