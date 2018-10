Un temps de plus en plus ensoleillé

(Belga) Le temps sera généralement sec et le ciel partagé entre nuages et éclaircies, lundi après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le temps sera de plus en plus ensoleillé au fil des heures depuis le sud du pays, avec des températures toujours douces pour la saison, les maxima atteignant 20 à 22 degrés en Ardenne et 22 à 24 degrés ailleurs.

Le vent, de secteur sud à sud-ouest, revenant plus tard au sud à sud-est, sera faible à modéré. En soirée et durant la nuit, les minima atteindront 8 à 14 degrés. Mardi, le soleil restera de la partie, sous des maxima de 20 à 23 degrés en Ardenne et de 23 à 25 degrés ailleurs. Le vent, de secteur sud à sud-est, sera généralement faible. Un temps sec et ensoleillé persistera mercredi mais les nuages pourraient être plus nombreux au littoral. Le thermomètre affichera entre 18 et 22 degrés, sous un vent faible de direction variable. Le ciel sera ensuite plus nuageux sur l'ouest et le nord du pays jeudi et vendredi, à cause d'une perturbation affaiblie qui s'attardera sur le territoire.