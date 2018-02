Un temps de plus en plus froid mais lumineux

(Belga) Le temps sera sec et lumineux ce vendredi après-midi avec quelques rares champs nuageux, selon les prévisions de l'IRM à la mi-journée. Le vent, modéré, soufflera d'est à nord-est et accentuera la sensation de froid, avec des pointes pouvant atteindre 45 km/h. Les maxima oscilleront entre -1 ou -2 degrés en Haute Ardenne et 2 ou 3 degrés ailleurs.

Vendredi soir et pendant la nuit, le ciel sera étoilé et les gelées se généraliseront. Les minima oscilleront entre -4 ou -5 degrés, et en Ardenne entre -6 et -9 degrés, sous un vent modéré d'est-nord-est. Dans les prochains jours, le temps restera ensoleillé avec parfois quelques voiles d'altitude. Il fera de plus en plus froid. Les maxima oscilleront autour de 4 degrés dans le centre samedi, puis seront à peine positifs, sous un vent désagréable et piquant de secteur est. La semaine prochaine, les valeurs ne dépasseront plus 0 degré. A partir de mercredi, les gelées seront généralisées, de jour comme de nuit. (Belga)