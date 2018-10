Un temps doux et ensoleillé

(Belga) Le temps restera ensoleillé, samedi après-midi, malgré quelques nuages, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima atteindront 19 ou 20 degrés au littoral et sur les hauteurs ardennaises et 24 degrés en Campine. Le vent, de secteur sud-ouest, sera faible à modéré.

La nébulosité se fera plus abondante en soirée et durant la nuit et de la pluie ou des averses ne sont pas à exclure, éventuellement accompagnées d'un orage. Les minima oscilleront entre 9 et 12 degrés. La journée de dimanche débutera sous un ciel chargé et des averses localisées. Place ensuite à un temps plus sec et des éclaircies, sous des maxima compris entre 11 degrés dans les Hautes Fagnes, 18 degrés en Lorraine et 14 à 16 degrés en plaine. Lundi, le temps sera sec et ensoleillé en journée mais les voiles d'altitude deviendront plus nombreux au fil des heures. Le thermomètre affichera environ 17 degrés, voire plus de 20 degrés en Lorraine belge.