Météo: l'été s'arrête mercredi, le tee-shirt ne suffira plus (et prenez un parapluie tant que vous y êtes)

Aujourd'hui, le temps restera sec et ensoleillé avec des maxima de 19 degrés à la côte à localement 25 ou 26 degrés dans l'intérieur des terres. Vent faible à parfois modéré de nord à nord-est.

Demain matin, après la dissipation du brouillard parfois présent dans de nombreuses régions et certainement dans l'ouest du pays, le temps restera sec avec de larges éclaircies et quelques nuages. Les maxima seront compris entre 20 degrés à la côte et localement 26 degrés dans l'intérieur, sous un vent généralement faible de direction variable ou d'ouest à sud-ouest.

Mercredi, le temps deviendra instable avec une augmentation du risque d'averses qui pourront adopter un caractère orageux. Maxima de 19 à 23 degrés et vent souvent modéré de sud à sud-ouest.

Jeudi sera une journée variable avec des périodes de pluie ou d'averses. Au littoral, ces dernières pourront s'accompagner d'un coup de tonnerre. Les maxima, nettement plus frais mais de saison, varieront de 14 à 17 degrés. Le vent sera modéré à assez fort et à la mer parfois même fort, de sud-ouest.

Vendredi, le temps variable persistera avec parfois de la pluie ou des averses. Le vent modéré et au littoral assez fort virera progressivement du sud-ouest vers le nord-ouest. Il fera encore plus frais avec des maxima qui ne dépasseront plus les 14 degrés.

Samedi, quelques averses sont une nouvelle fois à craindre, entrecoupées d'éclaircies. Un coup de tonnerre n'est pas exclu. Maxima autour de 15 ou 16 degrés dans le centre. Vent modéré à assez fort de nord-ouest.

Dimanche, un temps généralement sec semble se profiler sous une nébulosité variable. Maxima de l'ordre de 17 degrés dans la partie centrale de notre pays.