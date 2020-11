Un temps doux jusqu'à mardi

(Belga) Le temps deviendra partiellement nuageux sur de nombreuses régions ce dimanche après-midi. Quelques gouttes ne seront pas à exclure localement, selon les prévisions de l'IRM à la mi-journée. Le thermomètre affichera 12 degrés en Hautes-Fagnes et de 16 à 18 degrés sur le centre et le nord du pays. Le vent, faible à modéré, soufflera de secteur sud à sud-est.

Pendant la nuit, des périodes très nuageuses, éventuellement accompagnées d'une averse, surtout sur le centre et l'ouest, alterneront avec de larges éclaircies. De la brume se développera également sur de nombreuses régions et, sur le flanc sud-est de l'Ardenne, du brouillard pourra limiter la visibilité. Les minima seront compris entre 4 degrés dans les vallées ardennaises, 10 degrés sur les régions de plaine et 11 degrés au littoral. Le vent restera faible à modéré de sud-est. Lundi, le temps restera doux avec davantage de soleil au cours de l'après-midi à partir du sud du pays. Les maxima oscilleront entre 13 et 17 degrés. La journée de mardi sera marquée par le retour de davantage de nuages et un risque de pluie. (Belga)