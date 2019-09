Un temps doux mais de la pluie en matinée

(Belga) Une fois passées la nébulosité et les averses matinales, ponctuées de quelques timides éclaircies au sud du sillon Sambre et Meuse, le temps deviendra progressivement sec, jeudi après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le temps sera doux, avec des maxima de 17 à 23 degrés, sous un vent modéré d'ouest à sud-ouest.

La nébulosité augmentera durant la nuit et une faible zone de pluie touchera le littoral à l'aube. Les minima oscilleront entre 11 et 16 degrés. Vendredi, le pays sera traversé par une faible perturbation, du littoral vers l'Ardenne. Dans l'après-midi, le temps se fera plus sec depuis la Côte avec des éclaircies. Le thermomètre affichera de 18 à 22 degrés. Le vent, de secteur ouest puis nord, sera faible à modéré. Le soleil effectuera une offensive durant le week-end, avec jusqu'à 21 degrés dans l'ouest samedi et 25 degrés dimanche. (Belga)