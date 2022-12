Un temps doux pour la saison: des éclaircies sont à prévoir dans l'après-midi ce vendredi

Ce vendredi essuiera le passage d'une nouvelle zone de pluie active d'ouest en est, mais des éclaircies se développeront dans l'après-midi, annonce à l'aube l'IRM. Les maxima seront compris entre 9 et 13 degrés.

Une nouvelle zone de pluie assez active traversera progressivement notre pays depuis la France. Elle nous quittera dans l'après­ midi par les Pays­-Bas et les frontières de l'est. Quelques éclaircies pourront alors apparaître. Une averse pourra traîner en Haute Belgique. Il fera remarquablement doux avec des maxima de 9 degrés en Hautes Fagnes à localement 13 degrés en Basse et Moyenne Belgique. Le vent modéré de sud se renforcera pour devenir souvent assez fort dans l'intérieur et fort en bord de mer tout en s'orientant au sud­-ouest. Quelques coups de vent pourront dépasser les 60 km/h.

Samedi, la journée débutera sous un ciel très nuageux accompagné de quelques averses. En cours de journée, le temps redeviendra plus sec et les éclaircies s'élargiront, surtout sur le nord-ouest du pays. Les maxima varieront entre 7 et 9 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, et entre 9 et 11 degrés dans les autres régions. Le vent modéré de sud-ouest faiblira en cours de journée.

Dimanche, la journée débutera dans la brume et sous la grisaille en Ardenne, tandis que les autres régions profiteront de larges éclaircies. La nébulosité augmentera ensuite rapidement à partir du sud-ouest, puis des pluies suivront. Les maxima varieront entre 6 degrés dans les Hautes Fagnes et 10 degrés en Flandre. Le vent sera faible à généralement modéré de secteur sud.

Lundi, une grande partie du pays profitera de belles éclaircies le matin, mais les nuages et de faibles pluies devraient encore concerner le sud-est. En cours de journée, une nouvelle zone de pluie traversera le pays à partir du littoral. Les maxima varieront entre 6 et 10 degrés. Le vent sera modéré de sud-ouest, puis s'orientera à l'ouest au passage du front pluvieux.