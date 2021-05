Un temps encore instable pour la suite du week-end

(Belga) Le ciel sera encore très nuageux samedi après-midi avec des périodes de pluie, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Des éclaircies se développeront ensuite mais également quelques averses, pouvant s'accompagner localement d'un orage. Les températures maximales oscilleront entre 8 ou 9 degrés en Hautes Fagnes et par endroits 15 degrés le long de la frontière française, sous un vent généralement modéré de sud tournant vers le sud-ouest.

Ce samedi soir, quelques averses par endroits intenses et accompagnées d'un coup de tonnerre seront encore possibles. Elles deviendront moins nombreuses dans la nuit de samedi à dimanche (et moins actives, excepté en bord de mer) mais le risque de précipitations persistera sous un ciel partagé entre éclaircies et champs nuageux. Les minima se situeront entre 4 ou 5 degrés en Hautes Fagnes et localement 9 degrés en Flandre. Lundi, le ciel sera changeant avec des averses parfois intenses et pouvant s'accompagner d'orage. Les maxima encore frais seront compris entre 11 degrés en Haute Ardenne et 15 degrés dans le centre. Le vent virera du sud-ouest vers l'ouest et sera modéré. Mardi aussi, le ciel sera partiellement à très nuageux avec le risque d'averses orageuses. Les maxima varieront de 11 à 13 degrés en Haute Belgique et de 13 à 15 degrés ailleurs, sous un vent modéré d'ouest à sud-ouest. (Belga)