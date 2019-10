Un temps encore très instable jusqu'à la fin de la semaine

(Belga) L'IRM prévoit, pour mercredi après-midi, un ciel très nuageux avec des périodes de pluie. Les maxima oscilleront de 11 à 13 degrés en Ardenne et de 13 à 15 degrés dans les autres régions. Le vent sera modéré à assez fort de sud à sud-ouest avec des rafales de 60 km/h.

Mercredi soir et la nuit prochaine, le ciel sera d'abord très nuageux avec des périodes de pluie. En fin de nuit, le temps redeviendra plus sec à partir de l'ouest avec quelques éclaircies. Demain jeudi, la zone de pluie s'évacuera par l'est et le temps redeviendra temporairement plus sec avec quelques éclaircies. En cours d'après-midi et en soirée, de nouvelles averses se propageront sur le pays à partir de la frontière française et du sud du pays. Des températures assez douces sont attendues, avec des maxima de 12 à 14 degrés en Ardenne et de 14 à 16 degrés dans les autres régions. Le vent sera généralement modéré de sud à sud-ouest. Vendredi, des éclaircies alterneront avec des épisodes plus nuageux pouvant parfois donner lieu à des averses. On annonce aussi un risque d'orage. Les maxima se situeront entre 12 et 15 degrés sous un vent soutenu de sud-ouest, modéré à assez fort dans l'intérieur et parfois fort à la mer. Des rafales de 55 à 75 km/h sont possibles, voire davantage sous une averse orageuse. Samedi, le temps sera variable avec des averses, éventuellement accompagnées d'un coup de tonnerre. Maxima de 11 à 15 degrés.