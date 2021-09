Prévisions météo: jusqu'à 21 degrés pour ce premier jour de l'automne, entre 20 et 23 degrés pour le reste de la semaine

Ce mercredi 22 septembre marque officiellement le début de l'automne avec une météo qui rappelle les derniers jours de l'été. Le temps sera en effet généralement sec et ensoleillé avec des températures qui iront jusqu'à 21 degrés.

Le temps sera sec et généralement ensoleillé ce mercredi malgré les voiles d'altitude, selon les prévisions de l'IRM. Les maxima oscilleront entre 16 degrés dans les Hautes-Fagnes et 20 ou 21 degrés dans l'ouest du pays. Le vent sera faible sans direction précise en Wallonie alors qu'il sera plutôt de sud-ouest en Flandre. A la mer, il s'orientera au secteur ouest à nord-ouest et pourrait parfois devenir modéré.

Ce soir et cette nuit, le temps restera sec sous un ciel peu nuageux. En fin de nuit, la nébulosité aura tendance à augmenter sur le nord-ouest du pays. Les minima seront généralement compris entre 5 et 11 degrés mais, dans certaines vallées ardennaises, on pourrait à nouveau s'approcher de 0 degré. Le vent restera faible et variable dans le sud du pays tandis que, dans le nord, il deviendra faible à modéré de sud-ouest.

Jeudi, la journée débutera avec un temps globalement ensoleillé mais de la brume et des bancs de brouillard ne sont pas à exclure dans certaines régions. Les champs nuageux s'amplifieront en cours de journée dans le nord de notre pays, suite à l'approche d'une perturbation affaiblie. Quelques gouttes pourraient d'ailleurs tomber en soirée ou durant la nuit.

Au sud du pays, les conditions ensoleillées persisteront probablement jusqu'en fin de journée. Les maxima oscilleront entre 17 et 20 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne, autour de 18 ou 19 degrés à la côte et entre 20 et 23 degrés ailleurs. Le vent sera faible à modéré mais à la côte, les rafales pourraient atteindre 40 à 50 km/h.

De l'air plus humide est attendu pour vendredi mais nous resterons sous l'influence d'une zone anticyclonique, confinant l'humidité dans les basses couches de l'atmosphère. Quelques champs nuageux sont attendus en début de journée, ce qui pourrait donner lieu à un peu de bruine ou de faibles ondées par endroit. Mais en cours de journée, la couverture nuageuse se dissipera pour laisser place à des éclaircies à partir de la côte. Les maxima seront compris entre 15 ou 16 degrés en Hautes-Fagnes et 20 ou 21 degrés en plaine.