Un temps entre nuages et éclaircies

Le temps sera assez ensoleillé dimanche après-midi avec parfois des champs de nuages élevés sauf au sud du sillon Sambre-et-Meuse, où une bande nuageuse transitera lentement vers le sud-est. En fin d'après­ midi, les nuages se feront plus nombreux à la mer. Les températures maximales seront comprises entre 7°C dans les Hautes-Fagnes, 11 à 12°C en Flandre et 9°C au littoral sous un vent généralement modéré de secteur ouest à nord-ouest, selon l'IRM.

Dimanche soir et la nuit suivante, la nébulosité augmentera progressivement partout et sera suivie par de légères pluies ou des ondées potentiellement hivernales sur les hauteurs de l'Ardenne. Les minima seront compris entre 0 et 3°C au sud du sillon Sambre-et-Meuse et entre 4 et 6°C ailleurs sous un vent modéré de nord­-ouest. Au littoral et en Ardenne, les rafales pourront atteindre 50 km/h. Lundi matin, le ciel sera d'abord encore assez nuageux avec quelques ondées. Le temps deviendra ensuite plus sec avec de larges éclaircies à partir du nord-ouest. Les maxima se situeront entre 4 et 9°C. Le vent sera modéré à assez fort de nord-­ nord­-ouest avec des rafales entre 50 et 65 km/h. Mardi, le ciel sera encore souvent très nuageux avec un risque de quelques faibles précipitations, parfois hivernales sur les hauteurs ardennaises. Les températures seront comprises entre 4°C en Haute­ Ardenne et 9 ou 10°C sur le centre et l'ouest. Le vent deviendra faible à modéré de secteur nord-ouest. Les jours suivants, une amélioration du temps avec des températures en hausse est prévue.