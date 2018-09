Un temps estival attendu la semaine prochaine

(Belga) Des nuages cumuliformes se développeront vendredi après-midi et pourront être porteurs localement d'une faible averse, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le thermomètre affichera 16 ou 17° sur les hauteurs de l'Ardenne et 18 à 20° ailleurs. Le vent soufflera modérément de secteur ouest.

Quelques averses localisées pourront encore toucher l'ouest du pays vendredi soir et pendant la nuit. Le reste du pays profitera d'un temps sec, partagé entre larges éclaircies et quelques champs nuageux. Les minima oscilleront entre 6 et 12°. Le soleil accueillera les lève-tôt samedi matin. Ceux qui choisiront la grasse matinée devraient se réveiller sous les nuages. Quelques faibles averses seront possibles localement. Les températures seront comprises entre 16° en Hautes-Fagnes et 21° en Campine. Une journée assez ensoleillée clôturera le week-end, dimanche, avec un thermomètre grimpant jusqu'à 23°. Un temps agréable d'arrière-saison est attendu la semaine prochaine. Mardi, il pourrait même faire jusqu'à 30°. (Belga)