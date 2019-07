Un temps frais pour la saison

(Belga) Le ciel sera plus nuageux, lundi, avec des températures qui ne dépasseront pas 15 à 20 degrés, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

La nébulosité deviendra parfois abondante sur toutes les régions, tandis qu'une petite averse pourra intervenir par endroits, sous un vent modéré de secteur nord à nord-ouest. La nuit prochaine, les températures chuteront entre 4 et 7 degrés en Ardenne, 7 et 9 degrés dans la plupart des régions et 11 degrés au littoral. Après cette nuit fraîche, des périodes ensoleillées alterneront mardi avec des passages nuageux, surtout au nord du pays. Le temps devrait rester sec, avec des maxima autour de 18 degrés à la Côte ainsi qu'en Hautes Fagnes à localement 22 degrés dans le centre. Le ciel se partagera encore entre nuages et éclaircies mercredi. Le thermomètre affichera jusqu'à 22 degrés dans le centre. (Belga)