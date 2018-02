Un temps froid mais lumineux ce lundi

(Belga) Après une nuit froide, le soleil fera de larges apparitions ce lundi, selon l'IRM, qui met toutefois en garde contre des chutes de neige résiduelles en Ardenne et la présence au sol de plaques de glace. Le temps sera sec dans la plupart des régions, même si une averse hivernale n'est pas exclue. Le thermomètre affichera des valeurs comprises entre 2 degrés en Hautes Fagnes et 6 degrés à la Côte, sous un vent modéré et au littoral parfois assez fort. Le vent soufflera de secteur ouest revenant vers l'ouest­-sud­-ouest en fin de journée.

Lundi soir et pendant la nuit, le temps sera sec partout et le ciel couvert d'étoiles. Les nuages pourraient toutefois devenir plus nombreux dans la région côtière, voire conduire à une averse hivernale. Il gèlera dans toutes les régions avec des minima de ­12 à ­5 degrés en Haute Belgique et de ­4 à ­1 degré ailleurs. Le vent sera faible à modéré. Il soufflera de secteur sud­-ouest revenant vers le sud. Mardi, les nuages chasseront progressivement les éclaircies avant de nouvelles perturbations. L'IRM prévoit un risque de neige fondante à l'ouest du pays en fin de journée. Le mercure ne dépassera pas 5 degrés. (Belga)