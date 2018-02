Un temps généralement ensoleillé accompagné d'un vent piquant

(Belga) Le temps sera sec et généralement ensoleillé mardi après-midi, selon les prévisions de l'IRM à la mi-journée. Dans l'ouest et le long de la frontière française, il y aura graduellement davantage de champs nuageux. Maxima compris entre -1 degré en Hautes Fagnes et 5 à 6 degrés en plaine. Le vent sera souvent modéré, à assez fort à la mer, de sud à sud-est. Celui-ci renforcera la sensation de froid.

Mardi soir et durant la nuit, dans l'ouest, le ciel deviendra progressivement très nuageux à couvert avec un risque d'un peu de neige fondante ou de neige faible. Dans les autres régions, le temps restera sec sous un ciel peu nuageux. Les minima varieront de -6 à -9 degrés en Ardenne, autour de 3 degrés dans le centre et proche de 0 degré à la mer. Le vent sera modéré de sud à sud-est. Mercredi, il y aura davantage de nuages sur l'ouest puis des champs nuageux et éclaircies en alternance. Dans le reste du pays, le ciel sera d'abord peu nuageux, mais dans le courant de l'après-midi, des champs nuageux élevés masqueront le soleil. Le temps sera à nouveau sec toute la journée et les maxima seront proches de 0 degré en Ardenne et voisins de 5 à 6 degrés en Basse et Moyenne Belgique. Le vent sera généralement modéré de sud-sud-est, virant au sud. Le soir, le ciel se chargera depuis l'ouest à l'approche d'une perturbation pluvieuse. La nuit, cette zone de pluie s'enfoncera graduellement vers l'est. En Ardenne, le temps restera d'abord souvent sec mais après minuit, les précipitations arriveront et tomberont sous forme de neige fondante ou neige selon l'altitude. Les minima s'échelonneront de -2 à +3 degrés, sous un vent modéré, à localement assez fort de sud. Les rafales pourront atteindre les 50 à 60 km/h.