Un temps généralement sec avant un mardi pluvieux et venteux

(Belga) Quelques averses sont attendues à l'intérieur des terres dimanche après-midi alors que le temps sera ensoleillé à la Côte. Les maxima ne dépasseront pas 12 degrés, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Dans la nuit de dimanche à lundi, le temps deviendra progressivement sec partout. En haute Belgique, de la brume ou un banc de brouillard pourra se former par endroits. Les minima se situeront entre -5 degrés dans certaines vallées de l'Ardenne et 4 degrés à la mer. Des gelées au sol pourront également se produire localement en plaine. La semaine débutera avec un soleil voilé par des champs de nuages élevés. Ensuite, la couverture nuageuse s'épaissira et quelques petites averses pourraient se produire dans le nord-ouest du pays. Les maxima, en légère hausse, varieront de 7 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 14 degrés dans le centre du pays. Le vent de secteur sud-ouest deviendra modéré partout et se renforcera progressivement en cours de journée. Il sera nettement plus intense mardi avec des rafales de 80 à 90 km/h qui accompagneront des averses orageuses, selon l'IRM (Belga)