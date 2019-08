Un temps généralement sec avec des éclaircies annoncé pour la semaine prochaine

(Belga) Après un week-end globalement pluvieux, le temps devrait redevenir plus sec la semaine prochaine avec en prime quelques éclaircies, selon les prévisions de samedi à la mi-journée de l'Institut royal météorologique.

Samedi après-midi, le temps sera plus sec sur l'ouest, avec quelques éclaircies dans la région côtière. Ailleurs, les champs nuageux seront encore bien présents avec parfois des pluies ou des averses. Les maxima seront compris entre 17 et 22 degrés. Dimanche, la journée débutera par des pluies marquées. Un risque d'orage est possible sur le sud-est. Ensuite, le temps deviendra graduellement plus sec avec des éclaircies à partir de l'ouest. Les maxima oscilleront entre 17 et 24 degrés. Lundi matin, le temps sera sec avec des éclaircies. Toutefois, à la Côte, le risque d'une ondée ne sera pas exclu. En cours de journée, les nuages se feront plus nombreux et il y aura un faible risque d'une averse locale. Mardi, le temps restera légèrement instable. En matinée, il y aura une alternance de nuages avec parfois de larges éclaircies. Puis l'après midi, quelques ondées pourront se développer localement. Mercredi, nuages et éclaircies alterneront et le temps restera sec. Jeudi, le temps devrait rester sec également avec un ciel partiellement nuageux. Enfin, vendredi, le temps sera calme et assez ensoleillé avec des maxima de l'ordre de 24 ou 25 degrés dans le centre.