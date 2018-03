Un temps généralement sec ce lundi

(Belga) Le temps restera sec ce lundi, avec graduellement des éclaircies dans la moitié nord et le centre du pays, selon les prévisions de l'IRM. Dans le sud, la couche nuageuse pourra être tenace. Les températures seront comprises entre -2 degrés en Hautes Fagnes et 2 ou 3 degrés en plaine, sous un vent modéré de secteur est à nord-est.

Dans la nuit de lundi à mardi, le temps sera d'abord très froid, sous un ciel étoilé. Le vent de nord-est perdra en intensité, mais les températures plongeront entre -2 degrés dans la région côtière et -7 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne. En seconde partie de nuit, le vent s'orientera au nord, ramenant de l'air moins froid et plus humide. Dans l'ouest du pays, un risque de verglas n'est pas à exclure. De la brume et du brouillard pourront également se former par endroits. Mardi, la journée débutera sous un ciel plutôt gris avec quelques flocons de neige dans l'ouest du pays. Il fera ensuite plus sec depuis le nord et de larges éclaircies se dessineront. Les maxima, plus doux bien que toujours trop frais pour la saison, seront compris entre 2 degrés en Hautes-Fagnes et 8 degrés dans le nord du pays. Le vent sera modéré, et à la mer assez fort, de secteur nord. (Belga)