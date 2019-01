Un temps généralement sec cette après-midi

(Belga) Seules quelques faibles chutes de neige sont encore possibles dans l'après-midi de mercredi, près de la frontière française, indique l'IRM à la mi-journée. Pour le reste, le temps sera généralement sec. Il fera encore très nuageux, même si quelques éclaircies apparaitront.

Durant la soirée et la nuit, les nuages seront toujours omniprésents. De faibles averses de neige localisées sont toujours possibles tandis que du brouillard givrant pourra se former, mais aussi des plaques de glace ou de neige durcie. Les minima prévus vont de -2 degrés dans l'ouest à -8 degrés en Hautes Fagnes. Des conditions favorables aux intoxications au CO sont signalées, il convient donc d'être particulièrement attentifs aux éventuels symptômes (maux de tête, nausées, etc.) si l'on utilise un chauffe-eau par exemple. Jeudi, le ciel sera partiellement à très nuageux mais le temps sec à quelques faibles chutes de neige localisées près. Sur l'ouest, il s'agira de faibles averses de pluie ou de neige fondante. (Belga)