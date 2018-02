Un temps généralement sec et ensoleillé attendu dans les prochains jours

(Belga) Le soleil fera son grand retour dès cet après-midi et le temps deviendra généralement sec sur l'ensemble du territoire, indique l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée.

Si quelques averses hivernales persisteront ce dimanche après-midi sur la moitié est du pays, le temps deviendra par contre généralement sec sur l'ouest, avec l'apparition de quelques éclaircies. Les maxima se situeront autour de -1 ou -2 degrés sur les hauteurs ardennaises, entre +1 et +3 degrés dans le centre, et autour de +4 ou +5 degrés à la Côte. Le vent sera modéré, et au littoral parfois assez fort, de secteur nord-est à nord-nord-est. Ce soir et cette nuit, la nébulosité sera variable avec le risque d'une averse de neige locale. Durant la seconde partie de la nuit, quelques averses, surtout dans le sud du pays et dans les régions proches de la frontière française, ne sont pas à exclure. Ailleurs, le temps deviendra généralement sec avec des éclaircies parfois larges. La neige, ainsi que les plaques de glace ou de givre rendront les routes localement glissantes, prévient toutefois l'IRM. Lundi, le temps sera généralement sec et, en journée, même parfois assez ensoleillé. Les maxima oscilleront entre -2 et +4 degrés. De mardi à vendredi, le temps sera froid mais assez ensoleillé. Les maxima, à peine positifs, seront accompagnés de gelées nocturnes généralisées. (Belga)