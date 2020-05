Un temps généralement sec mais des températures encore fraîches

(Belga) Il fera encore assez frais ces prochains jours avec des maxima ne dépassant pas 14 degrés mercredi et jeudi. Le temps devrait rester sec.

Mercredi après-midi, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies avec localement un risque d'averse, essentiellement en Flandre. Les maxima, toujours un peu frais pour la saison, seront proches de 10 degrés en Hautes­ Fagnes et de 12 à 14 degrés dans les autres régions. Le vent se renforcera pour devenir modéré, et à la mer assez fort à parfois fort, de secteur nord. Des rafales de 65 km/h seront possibles au littoral. Dans la nuit de mercredi à jeudi, une averse pourrait encore se produire, surtout en Ardenne. Ailleurs, le temps restera généralement sec. Les minima resteront positifs: 1 degré en Ardenne, 2 ou 3 degrés dans l'intérieur des terres et 7 degrés à la mer. Des gelées au sol localisées ne seront donc pas exclues. Jeudi, la journée débutera sous le soleil en de nombreux endroits. À la mer, par contre, le ciel sera plutôt couvert avec une averse possible. Ensuite, le temps deviendra sec partout, mais le ciel sera assez nuageux en basse et haute Belgique. Dans le centre, les éclaircies resteront prédominantes. Les maxima seront compris entre 11 degrés en Ardenne et 14 degrés en Campine. Le vent sera modéré de nord­-est et deviendra assez fort à la mer. Les rafales pourront atteindre 55 km/h. Les températures augmenteront légèrement d'ici la fin de la semaine.